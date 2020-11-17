جنين: تسجيل 46 إصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة بالساعات 24 الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



كما سجلت المحافظة، 19 حالة شفاء، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 325 حالة.



والحالات موزعة، في العزل المنزلي، بواقع 306 حالة، وفي مستشفى جنين الحكومي، بواقع 12 حالة، من بينها 5 حالات بالعناية المكثفة، وفي المستشفى العسكري، سبع حالات من بينها ثلاث حالات بالعناية المكثفة.



كما وصل عدد الوفيات في المحافظة إلى 32 منذ بدء الجائحة.