الصحية الكويتية: تسجيل ست وفيات و556 إصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل ست وفيات و556 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 137885، أما إجمالي الوفيات فبلغ 848 حالة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد الاختبارات التي تم القيام بها في الـ24 ساعة الماضية بلغت 6521 ليبلغ مجموع الفحوصات 1023159 فحصا.



وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 627 حالة في الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 129041 حالة.