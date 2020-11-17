اشتية: تلبية احتياجات الخدمات الطبية في موازنة عام 2021

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رام الله - دنيا الوطن

تفقد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، مقر الخدمات الطبية العسكرية في مدينة البيرة، حيث التقى مدير عام الخدمات اللواء طبيب ميسون البنا، وعدد من المدراء.



واطلع اشتية على واقع عمل الخدمات الطبية العسكرية، خاصة المساهمة والمساندة التي قدمتها للقطاع الصحي في مكافحة انتشار فيروس (كورونا)، مشيرا إلى تلبية احتياجات الخدمات الطبية في موازنة عام 2021، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وقال رئيس الوزراء: "نثمن الجهد الكبير الذي تقوم به الخدمات الطبية العسكرية والقائمين عليها، في خدمة أبناء شعبنا من المؤسسة الأمنية، من خلال توفير الادوية والعيادات وسيارات الإسعاف في مختلف المحافظات، بما يساهم في رفع المعاناة عن أبناء شعبنا قدر المستطاع".