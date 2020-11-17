ايطاليا تعرب عن قلقلها من التوسع الاستيطاني في "جفعات هاماتوس"

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت إيطاليا عن قلقها البالغ إزاء الإعلان الإسرائيلي عن فتح باب تقديم العطاءات لبناء 1257 وحدة سكنية في مستوطنة (جفعات هاماتوس)، وطالبت السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار.



وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها، أنه إذا ما تم بناء مثل هذه المستوطنة، فإنها ستقوض وبشكل خطير احتمالية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا في المستقبل، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وتابعت: "تماشياً مع القانون الدولي والموقف الأوروبي الراسخ، فإن إيطاليا تعتبر المستوطنات غير شرعية، الأمر الذي يمثل عقبة خطيرة أمام تحقيق حل الدولتين العادل والمستدام من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين".



وأوضحت أن "ايطاليا حثت مع شركائها الأوروبيين، إسرائيل مرارًا وتكرارًا على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية وعدم اتخاذ اي إجراءات أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي، لأنها من المرجح أن تقوض بشكل أكبر مناخ الثقة المقوض اصلا، الضروري لإعادة إطلاق عملية السلام".