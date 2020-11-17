السعودية: طرح الاحتلال عطاء لبناء 1257 وحدة استيطانية بالقدس يقوض حل الدولتين

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رام الله - دنيا الوطن

دانت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طرح عطاء لبناء 1257 وحدة استيطانية في القدس.



وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، رفض المملكة لهذه الخطوة، التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير على جهود إحلال السلام في المنطقة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.