الكويت تؤكد موقفها المبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح على موقف بلاده المبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.



جاء تصريحه خلال تسلمه من قبل سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تتعلق بآخر المستجدات السياسية، والعلاقات الأخوية بين دولتي الكويت وفلسطين، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.