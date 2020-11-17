"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في هنغاريا وماليزيا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، توفر منح دراسية بتخصصات مختلفة في هنغاريا وماليزيا، للعام الدراسي 2021-2022، بمجالي البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة).



ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.