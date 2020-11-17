الاحتلال يهدم منشأة سكنية في الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشأة سكنية في الفارسية بالأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن قوات الاحتلال هدمت منشأة سكنية للمواطن رداد حامد دراغمة بحجة عدم الترخيص، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وكانت قوات الاحتلال هدمت المنشأة ذاتها، قبل أقل من شهر.