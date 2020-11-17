شؤون فلسطينية

مصدر أممي: حماس طلبت من الوسطاء الضغط على إسرائيل لإدخال أجهزة تنفس اصطناعي لغزة

مصدر أممي: حماس طلبت من الوسطاء الضغط على إسرائيل لإدخال أجهزة تنفس اصطناعي لغزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علمت دنيا الوطن، من مصدر أممي، أن حركة حماس، طلبت من الوسطاء الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لإدخال 40 جهاز تنفس اصطناعي إلى قطاع غزة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحركة أمهلت الوسطاء حتى الأسبوع المقبل، لإدخال الأجهزة إلى القطاع.

يذكر، أن القطاع الصحي في غزة يعاني من نقص في الموارد، في ظل الحصار الإسرائيلي، وزاد من تفاقمها انتشار فيروس (كورونا) داخل المجتمع، منذ آب/ أغسطس الماضي.

ووفقاً لإحصائيات وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس داخل القطاع 11471 مصاب، و50 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 7876 حالة.

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