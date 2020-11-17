بسبب (كورونا).. إغلاق محكمة بداية وصلح بيت لحم يومي الأربعاء والخميس المقبلين

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رام الله - دنيا الوطن

قررت محكمة بداية وصلح بيت لحم، اليوم الثلاثاء، إغلاق أبوابها أمام المواطنين، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بسبب انتشار فيروس (كورونا).



وجاء هذا القرار، حفاظا على الصحة والسلامة العامة، بعد اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس (كورونا) بين موظفي المحكمة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكد رئيس المحكمة القاضي جمال شديد أن العمل جارٍ بالتنسيق مع الطب الوقائي، لحصر دائرة المخالطين بين قضاة المحكمة والطاقم الإداري، مضيفا أن العمل سيعود كالمعتاد اعتبارا من صباح الأحد المقبل، ما لم تصدر بيانات جديدة.



وأشار إلى أن هناك تنسيقا مع النيابة العامة، للنظر في أي طلبات توقيف، واي أمور أخرى لا تحتمل التأجيل خلال يومي الإغلاق.