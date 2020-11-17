إصابتان بـ"المطاط" والعشرات بالاختناق إثر اقتحام مخيم قلنديا

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى العشرات بحالات الاختناق خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عقب اقتحام مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتلت أسطح البنايات، منها مبنى تنظيم "فتح" واللجنة الشعبية في المخيم، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، وحدوث أزمة مرورية في شارع القدس رام الله، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضافت المصادر، أن شابين اصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إحداها بالعين، وعشرات الاصابات بحالات الاختناق خلال المواجهات التي أطلق جيش الاحتلال خلالها الأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية، ووابلا من قنابل الغاز السام والمدمع.