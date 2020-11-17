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الداخلية بغزة: قد نصل للإغلاق الشامل حال استمرار ارتفاع معدل تسجيل إصابات (كورونا)

الداخلية بغزة: قد نصل للإغلاق الشامل حال استمرار ارتفاع معدل تسجيل إصابات (كورونا)
غزة - دنيا الوطن
أكد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن الوزارة بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات الصعبة، قد تصل للإغلاق الشامل، حال استمرار ارتفاع معدل تسجيل الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد. 

وقال البزم، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، للحديث عن جهود وزارة الداخلية في مواجهة فيروس (كورونا): "تواصل الوزارة جهودها في مواجهة فيروس (كورونا)"، لافتاً إلى أن الأجهزة المختصة، تعمل على تنفيذ الإجراءات الوقائية في كافة القطاعات والمنشآت.

وأضاف البزم: "وزارة الداخلية، بذلت جهوداً توعوية وميدانية ومجتمعية؛ من أجل الحد من انتشار الفيروس، ومنها عقد لقاءات لوكيل الوزارة مع شرائح مجتمعية مختلفة، من قادة الفصائل، والوجهاء والشخصيات الاعتبارية، والاتحادات والنقابات في إطار تحمّل مسؤولياتهم".

وأشار البزم، إلى أن المسؤولية في هذه المرحلة، هي مسؤولية فردية وجماعية، ولا تقتصر على الجهات الحكومية.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم الداخلية، بغزة، أن وزارته شكّلت عدداً من اللجان المختصة في إطار تكثيف متابعة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية في ظل ارتفاع الإصابات المسجلة، ومنها لجنة تأمين ومتابعة البيوت الخاضعة للحجر الصحي.

وقال: "لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي، تؤمن حالياً 1787 منزلاً، تضم مخالطين ومصابين في كافة المحافظات"، مضيفاً: تم توقيف وحجز 52 مواطناً، لم يلتزموا بالحجر الصحي، ونقلهم لمركز حجر خانيونس "أصداء"، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

ودعا البزم المواطنين الخاضعين للحجر المنزلي، إلى الالتزام الكامل بإجراءات الحجر، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن كل من يخالف ذلك، سيتعرض للمساءلة القانونية.

وقال: "يعمل جهاز الشرطة على متابعة تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية في كافة القطاعات والمنشآت، وكذلك قرار حظر التجول المسائي، وقرار إغلاق المرافق والمنشآت عند الساعة الخامسة مساء، من خلال الجولات الميدانية والرقابية على مدار الساعة".

وأضاف: "أغلقت الشرطة 237 منشأة تجارية وسياحية، مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة منذ بداية الأسبوع الجاري، وفي إطار إجراءاتها بحق المخالفين".

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