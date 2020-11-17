فلسطين تُسجل 11 حالة وفاة و1158 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)



وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطنة 55 عاماً من سنجل بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطن 80 عاماً من بيت اكسا في بضواحي القدس، مواطن 68 عاماً من زنوبا، ومواطنة 55 عاماً من برقية بمحافظة جنين، ومواطن 60 عاماً من مخيم عسكر القدس ومواطنة 67 عاماً من نابلس)، إضافة إلى مواطن 66 عاماً ومواطنة 73 عاماً من قطاع غزة، و3 حالات وفاة في مدينة القدس.



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 426 حالة في الضفة الغربية (الخليل 56، جنين 19، نابلس 138، طولكرم 6، قلقيلية 5، سلفيت 7، بيت لحم 155، رام الله والبيرة 40)، قطاع غزة 305، مدينة القدس (43).



وأضافت الكيلة: أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 1158 إصابة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (93)، محافظة نابلس (155)، محافظة بيت لحم (98)، محافظة قلقيلية (12)، محافظة رام الله والبيرة (76)، جنين (48)، أريحا والأغوار (7)، سلفيت (11)، طولكرم (34)، طوباس (12)، قطاع غزة (486)، ضواحي القدس (36)، مدينة القدس (90).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.