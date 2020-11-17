الخارجية: تعليق العمل بآلية السفر المتبعة من الجسر للمطار حتى إشعار آخر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية الهاشمية، عن تعليق العمل بآلية السفر المتبعة حتى الآن، والخاصة بسفر المواطنين مروراً من الجسر إلى مطار الملكة علياء الدولي، حتى إشعار آخر.



وقالت الخارجية في بيان: "إنه يتم نقاش آلية عمل جديدة مع الأشقاء في المملكة الأردنية؛ لتسهيل سفر المواطنين، وسيتم الإعلان عنها في حينه، ويستثنى من ذلك الرحلات المعلن عنها مسبقاً"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).