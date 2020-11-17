هدى نعيم: تقليصات (أونروا) تعميق لمعاناة اللاجئين

وأوضحت، أن اللاجئين يعتمدون بشكل كبير على المساعدات والخدمات التي تقدمها (أونروا)، مطالبة إياها، بالعدول عن قرارتها تقليص بعض خدماتها، والتي تمس حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين.



وأكدت النائب على أن الظروف التي أُنشئت من أجلها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، لازالت حاضرة، فالاحتلال لايزال يحتل أرضنا، واللاجئون لم يعودوا لقراهم ومدنهم التي هجروا منها، مطالبة (أونروا)، بالاستمرار بتقديم خدماتها وحماية اللاجئين الفلسطينيين.





وشددت على أن تقليصات خدمات (أونروا)، من شأنه تعميق واقع المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في مختلف مناطق تواجده، خاصة في قطاع غزة، الذي يعاني تداعيات العدوان والحصار الذي يفرضه الاحتلال.





وبينت، أن إيقاف دعم الولايات المتحدة الأمريكية لـ (أونروا)، جزء من المؤامرة على الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق خدمة (صفقة القرن) التي تستهدف حقوق شعبنا، داعية إلى زيادة دعم الدول العربية والإسلامية لـ (أونروا).



وأشارت نعيم إلى أن اللاجئين يعيشون ظروفاً معيشية واقتصادية صعبة للغاية، خصوصاً مخيمات اللاجئين الواقعة تحت قمع الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنطالبت النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، ا. هدى نعيم الدول العربية والإسلامية، وكل دول العالم، بمضاعفة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في ظل استمرار الأهداف التي أسست لأجلها (أونروا)، وهي خدمة وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من مدنهم وقراهم التي هجروا منها.وقالت نعيم في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية (17/11): "مسؤولية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا هو تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وأن يستمر هذا الدعم، طالما استمر هذا الاحتلال، وأي تقليص لخدماتها، سيزيد من معاناة ملايين اللاجئين الفلسطينيين".