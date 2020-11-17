شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: 132 أسيرأ مصاباً بفيروس (كورونا)

هيئة الأسرى: 132 أسيرأ مصاباً بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، إصابة 132 أسيراً بفيروس (كورونا) منذ بداية الجائحة، بينهم أكثر من مئة، أصيبوا مؤخرً في سجن (جلبوع).

وأوضح عبد ربه، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في ارتفاع متواصل، بسبب سياسة الاستهتار واللامبالة والمماطلة الممنهجة في عدم اتخاذ خطوات وتدابير وقائية، حفاظاً على صحة أسرانا وأسيراتنا داخل سجون الاحتلال.

وحمل عبد ربه، إدارة سجون الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن إصابات الأسرى بفيروس (كورونا)، مشيراً إلى أنه لم يبلغ حتى الآن عن حالات خطرة في صفوفهم بسبب الفيروس، رغم الاستهتار بمتابعة حالاتهم صحياً.

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