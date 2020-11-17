الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة يستنكر اقتحام الاحتلال لنادي بيرزيت

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمقر نادي بير زيت الرياضي، فجر اليوم الثلاثاء، وتفتيشه والعبث بمحتوياته ومقتنياته، ومؤكداً على أن الهجمة التي تشنها سلطات الاحتلال بحق الأندية الرياضية والمؤسسات الثقافية الفلسطينية من خلال اقتحام مقارها والعبث بها وسرقة محتوياتها واعتقال أعضائها والعاملين فيها، ما هو إلا لفرض مزيد من السيطرة والقمع، بحق شعبنا الفلسطيني، لثني هذه المؤسسات عن القيام بدورها المجتمعي والثقافي والرياضي.



ويأتي هذا الاستهداف في إطار ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للمؤسسات الرياضية والثقافية الفلسطينية في الأراضي المحتلة.



ودان الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، استهداف الاحتلال لنادي بيرزيت، ويطالب المجتمع الدولي عامة، والاتحاد الدولي لكرة السلة خاصة، بضرورة إدانة اقتحام النادي، ومراقبة انتهاكات الاحتلال بحق المؤسسات الرياضية، ومساءلة الاحتلال عن انتهاكاته، وتوفير حماية دولية لهذه المؤسسات.