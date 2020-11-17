بدءاً من الغد.. سلسلة فعاليات رفضاً لزيارة بومبيو لمستوطنة (بساغوت)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الدكتور واصل أبو يوسف، منسق القوى والفصائل، عن فعالية مركزية، ستقام ظهر غد الأربعاء، بالقرب من مستوطنة (بساغوت)، رفضاً لزيارة وزير خارجية أميركا مايك بومبيو لها، ورفضاً للإدارة الأميركية الحالية، التي تدعم الاستيطان والتأكيد على أنها أراض فلسطينية محتلة، ولا يمكن أن يتم القبول بشرعنة الاستيطان.



وقال أبو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء: إن الزيارة التي ينوي القيام بها بومبيو إلى مستوطنة (بساغوت) زيارة مشؤومة، وتحدٍ سافر للقيم والمواثيق الدولية، وحكومة الاحتلال تحاول استغلال فترة حكم الإدارة الأميركية الحالية؛ لاعتقادها أنه يمكن أن تعمل على التسريع في الاستيطان، مطالباً محكمة الجنايات الدولية، بتسريع الخطوات التي لها علاقة بمحاكمة الاحتلال.



كما أعلن أبو يوسف عن سلسلة فعاليات، ستنظم اعتباراً من الأسبوع المقبل، ضد انتهاكات الاحتلال المتواصلة، أبرزها في بيت دجن في نابلس، وحمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، بالإضافة إلى انطلاق سلسلة فعاليات أخرى مركزية في مختلف محافظات الوطن، تضامناً مع الأسرى في معتقلات الاحتلال، وللمطالبة بالإفراج عنهم من زنازين الاحتلال، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والإداريون والمرضى، إضافة لإطلاق سراح جثامين الأسرى الشهداء.