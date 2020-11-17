الاحتلال الإسرائيلي: العثور على حقل ألغام جنوب هضبة الجولان
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الجيش عثرت، اليوم الثلاثاء، على حقل ألغام بالقرب من الحدود مع سوريا، جنوب هضبة الجولان.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قامت قوات الهندسة بتفكيك العبوات، وهي بالقرب من المنطقة التي سبق وأحبطت فيها قوات الجيش محاولة لزرع عبوات ناسفة قبل ثلاثة أشهر".
وأضاف: "يعتبر الجيش الإسرائيلي، النظام السوري مسؤولاً عن كل عمل ينطلق من أراضيه".
أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الجيش عثرت، اليوم الثلاثاء، على حقل ألغام بالقرب من الحدود مع سوريا، جنوب هضبة الجولان.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قامت قوات الهندسة بتفكيك العبوات، وهي بالقرب من المنطقة التي سبق وأحبطت فيها قوات الجيش محاولة لزرع عبوات ناسفة قبل ثلاثة أشهر".
وأضاف: "يعتبر الجيش الإسرائيلي، النظام السوري مسؤولاً عن كل عمل ينطلق من أراضيه".
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