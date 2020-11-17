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الاحتلال الإسرائيلي: العثور على حقل ألغام جنوب هضبة الجولان

الاحتلال الإسرائيلي: العثور على حقل ألغام جنوب هضبة الجولان
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الجيش عثرت، اليوم الثلاثاء، على حقل ألغام بالقرب من الحدود مع سوريا، جنوب هضبة الجولان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قامت قوات الهندسة بتفكيك العبوات، وهي بالقرب من المنطقة التي سبق وأحبطت فيها قوات الجيش محاولة لزرع عبوات ناسفة قبل ثلاثة أشهر".

وأضاف: "يعتبر الجيش الإسرائيلي، النظام السوري مسؤولاً عن كل عمل ينطلق من أراضيه".

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