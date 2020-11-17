شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.
وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 11471 إصابة.
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.
وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 11471 إصابة.
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