شؤون فلسطينية

الفرا: المالكي يلتقي اليوم نظيره الألماني والخميس بـ 27 وزير خارجية أوروبياً

الفرا: المالكي يلتقي اليوم نظيره الألماني والخميس بـ 27 وزير خارجية أوروبياً
رام الله - دنيا الوطن
يلتقي وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، اليوم، مع وزير الخارجية الألماني، حسبما أفاد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا.

وأكد الفرا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن اللقاء يكتسب أهمية كبيرة، كون ألمانيا ترأس حالياً الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية العام الجاري، وهي من الدول المؤسسة للاتحاد، والمؤثرة أيضاً في السياسة الخارجية.

وأوضح الفرا، أن وزير الخارجية، سيعقد سلسلة من اللقاءات في ألمانيا مع عدد من المسؤولين الأوروبيين حول الهجمة الاستيطانية وموضوع الضم والهدم، وتهجير المواطنين قسراً من مساكنهم.

وأعلن الفرا عن لقاء آخر سيجمع وزيرالخارجية، د. رياض الماكي، مع سبع وعشرين وزير خارجية أوروبي من لجنة الشؤون الخارجية، يوم الخميس المقبل عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) بحضور الممثل الأعلى لسياسة الأمن في الاتحاد الأوروبي؛ لوضع جميع الوزراء بآخر تطورات القضية الفلسطينية، ومقترح الرئيس بعقد مؤتمر دولي للسلام.

ولفت الفرا إلى وجود موافقة أوروبية من دول مهمة في الاتحاد وقبولهم بعقد مؤتمر دولي للسلام، كونه الحل الأمثل في مواجهة كل ما تقوم به حكومة الاحتلال من انتهاكات، مشيراً إلى إجراء نقاش عقب الجلسة في إطار محاولة إيجاد صيغة وحل لكل ما تقوم به قوات الاحتلال من ممارسات وانتهاكات على الأرض.

وأكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، أن هناك إدانة ورفض أوروبي واسع للهجمة الاستيطانية عبر عنها بيان السيد جوزيف بوريل، برفض مخطط الاحتلال إقامة وحدات استيطانية جديدة جنوب القدس، وأن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بأي تغييرات على حدود العام سبعة وستين، وكذلك أي تغييرات على وضع مدينة القدس، كعاصمة لدولتين، وفق مبدأ حل الدولتين.

وبين الفرا أن هناك عدداً كبيراً من الدول الأوروبية، أصبحت تطالب بالخروج عن بيانات الرفض والإدانة لإجراءات عملية على الأرض، ورفع دعاوى تعويض ضد إسرائيل على جميع المنشآت التي هدمتها في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن دولاً أخرى تطالب بإزالة كل المستوطنات، التي أقيمت منذ عام الفين وواحد حتى اليوم.

وبشأن عقد مؤتمر المانحين لدعم ميزانية وكالة (أونروا)، أوضح الفرا، أنه سيعقد آواخر شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، وأن التحضيرات جارية على قدم وساق بين النرويج وفلسطين والمفوضية الأوروبية.

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