مديرعام المستشفيات: وزارة الصحة على جهوزية تامة لمواجهة انتشار فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الدكتور نجي نزال، مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة، عن الجهوزية التامة لمواجهة انتشار الفيروس (كورونا) لاسيما مع قدوم فصل الشتاء، وازياد أعداد الإصابات من خلال وضع خطة لزيادة أعداد المراكز الصحية والكوادر التمريضية والفنية والطبية، وزيادة أعداد الأسرة في المشافي؛ لزيادة القدرة الاستيعابية للمرضى من مختلف محافظات الضفة.



وأكد نزال في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة، ستقوم بإفتتاح مراكز جدیدة؛ لتكون جاھزة لاستقبال مرضى (كورونا) في الأیام القادمة، لتغطي كافة محافظات الوطن، مشدداً على أنه لا یوجد نقص في الاحتیاجات الطبیة، وتم توفیر كافة المستلزمات من أجھزة ومعدات وقایة.



وأفاد نزال، أنه تم تجهيز مشفى الهلال الأحمر بنابلس بقدرة استيعابية أعلى من المشفى العسكري، تبلغ من 16- 20 سريراً للعناية المشددة، وخمسين سريراً للمرضى المنومين لعدم قدرة المشفى العسكري على استيعاب أكثر من 8 أسرة لمرضى العناية المشددة، ورفع القدرة الاستيعابية في منطقة نابلس والمناطق الشمالية من 60- 70 سريراً.



وأضاف نزال: أنه تم أيضاً رفع القدرة الاستيعابية لمشفى دورا الحكومي في مدينة الخليل، وتجهيز مشفى هوغو شافيز في منطقة الوسط، وجزء من مجمع فلسطين الطبي، كما تم في الشمال تجهيز مشفى العسكري في نابلس، ومشفى عزون في قلقيلية، والهلال الأحمر في طوباس.



وأشار مدیر عام المستشفیات، إلى أنه جرى تعیین عدد من الكوادر الطبیة، وسیكون ھناك اختبار للتمریض؛ لتعیین الممرضین الجدد، للالتحاق بمستشفیات وزارة الصحة، وعلاج مرضى (كورونا).