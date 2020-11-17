وزارة التربية والتعليم: الحالة الوبائية في المدارس ما زالت تحت السيطرة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور بصري صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم: "إن الحالة الوبائية في المدارس، ما زالت تحت السيطرة، وظهور إصابات بفيروس (كورونا) مرتبط بحالات فردية وظروف محددة، مؤكداً أن خطة العودة للمدارس، تقتضي التقيد التام بالبروتوكول الصحي لحماية الطلبة والعملية التعليمية برمتها".



وشدد صالح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، على الاستمرار في فتح المدارس وانتظام العملية التعليمية كما هي مقرة، إلا إذا ظهرت تطورات، تنذر باتخاذ إجراءات مناسبة.



وأوضح صالح، أن نسبة المدارس المغلقة، جراء تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) غير مقلقة، بسبب خطة الوزارة بعدم إغلاق المدارس، وإنما تعليق الدوام فيها مؤقتاً، في إطار ما يتطلبه البروتوكول الصحي، لافتاً إلى أن حالات التعافي للطلبة توازي أعداد الإصابات بفيروس (كورونا).