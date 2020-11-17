(أونروا): الوكالة تحتاج لـ 115 مليون دولار لتغطية العجز المالي

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رام الله - دنيا الوطن

قال سامي مشعشع، الناطق الرسمي باسم وكالة (أونروا): "إن الوكالة تحتاج لـ 115 مليون دولار لتغطية العجز المالي الذي تعاني منه حتى نهاية العام الجاري من بينها 70 مليون دولار رواتب للموظفين"، مشيراً إلى أن هناك وعودات من المفوض العام للوكالة، بصرف النصف الثاني من الراتب مع منتصف الشهر المقبل.



وأوضح مشعشع في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن الوكالة ليس لديها سيولة في البنوك، ومن الصعب توفير رواتب كاملة لـ 28 ألف موظف وموظفة يعملون بـ (أونروا) مشيراً إلى أن مؤشرات إيجابية من الإدارة الأمريكية الجديدة حول إمكانية إعادة التمويل، الذي كانت تقدمه للوكالة.



وأكد مشعشع على أهمية الاجتماع، الذي سيعقد في الحادي والعشرين من الشهر الجاري للجنة الاستشارية للوكالة، لحشد الدعم المالي للوكالة، والنظر في ميزانيتها للعام المقبل، والتحضير للمؤتمر الدولي بداية العام المقبل، وخلق ثبات مالي للوكالة.



من جهة ثانية، حذر مشعشع من أن الوضع في المخيمات مقلق، بسبب الارتفاع الكبير بالإصابات بفيروس (كورونا) بالتزامن مع النسبة الكبيرة من اللاجئين التي تعيش تحت خط الفقر، وهو ما سيتم مناقشته خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة الشهر الجاري.