شؤون فلسطينية

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تُطلق حملة رفع الوعي لمكافحة (كوفيد- 19)

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تُطلق حملة رفع الوعي لمكافحة (كوفيد- 19)
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومؤثّرين فلسطينيين، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف إلى رفع الوعي حول مكافحة (كوفيد- 19)، أسماء معروفة لملايين الأشخاص، يتابعونها ويتفاعلون معها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة: عرين ريناوي، هيثم خلايلي، ديالا عبد الله، هؤلاء شخصيات مؤثّرة، استخدمت نشاطها الرقمي لإقناع متابعيها بتبني السلوك الآمن والالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

ويغني محبوب العرب، هيثم خلايلي: "من هذه اللحظة ستكونين رفيقتي"، ويضيف: "سيعتقد الناس أنني أغني لشخص ما، لكنني في الحقيقة أغني للكمامة".

وأظهرت الأبحاث التي أجرتها اللجنة الدولية هذا الصيف، أن الفلسطينيين على دراية كبيرة بـ (كوفيد- 19)، وعلى الرغم من ذلك، أشارت الأبحاث أيضاً إلى أنه ما زال هناك العديد من الأفراد في الضفة الغربية غير ملتزمين بشكل كافٍ بتدابير الوقاية الموصى بها، مثل البقاء في المنزل عند المرض أو ارتداء قناع الوجه، وبالنسبة لسكان قطاع غزة، فهم يميلون أكثر إلى اتباع الإجراءات الصحية العامة، التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل ضمان اتباع نظام غذائي متوازن، حيث إن
 تعزيز السلوك الآمن ومكافحة المعلومات الخاطئة، هي مسؤولية جماعية.

وقالت ديالا عبد الله، وهي مدوّنة فيديو فلسطينية: "لقد سئمت ارتداء القناع طوال الوقت، لقد سئمنا جميعاً، ولكن لتعود حياتنا إلى مسارها الطبيعي، يجب علينا الالتزام بالإجراءات الوقائية".

ودعمت اللجنة الدولية، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والسلطات الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة في سبيل الاستجابة لتفشي فيروس (كوفيد- 19)، وتعزيز التدابير الوقائية، حيث تسلط هذه الشراكة الضوء على طرق مختلفة للتأثير على الجماهير الناشطة رقمياً لاتخاذ الخيارات الصحيحة للحفاظ على أمانهم ومجتمعاتهم.

وختمت عرين ريناوي، وهي مصورة فلسطينية معروفة من الضفة الغربية، قائلة: "استخدم الكاميرا واسعة الزاوية، أظهر التباعد الاجتماعي، استمر في ارتداء الكمامة".

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