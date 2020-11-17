دولي

الحرس الثوري الإيراني يؤكد: الانتقام لدماء قاسم سليماني أمر مؤكد ومحسوم

الحرس الثوري الإيراني يؤكد: الانتقام لدماء قاسم سليماني أمر مؤكد ومحسوم
رام الله - دنيا الوطن
أكد الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، أن الانتقام من عملية الاغتيال الأمريكية، لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، أمر مؤكد ومحسوم.

وقال قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، خلال لقائه وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون: "إن الشعبين الإيراني والعراقي لن ينسيان أبداً اغتيال قاسم سليماني، الذي كان ضيفكم وفي بيتكم، على أيدي الإرهاب الأمريكي، ولا ينبغي أن ننسى أن البطل الوطني العراقي أبو مهدي المهندس، اغتيل على يد أمريكا"، حسب وكالة (مهر) الإيرانية.

وأعرب حاجي زادة، عن ارتياحه لحضور الوفد العراقي الرفيع المستوى في إيران، وتفقده إنجازات وقدرات القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، مؤكداً أن هذه الإنجازات في مجالات الطائرات المسيرة والصواريخ والدفاع الجوي والطيران والرادار والفضاء، هي نتاج جهود الشباب والنخب في البلاد، وقد صنعت بطريقة محلية بالكامل.

ووصف التعاون التدريبي والميداني والاستشاري للحرس الثوري مع الجيش العراقي، أثناء فترة محاربة تنظيم الدولة في هذا البلد بالمصيري، وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي صديقة فترة الصعاب للشعب العراقي، وتفكر دائماً في وحدة وتعزيز قدرات هذا البلد".

من جانبه، أعرب وزير الدفاع العراقي، عن شكره لإيران على مساعدتها للجيش والشعب العراقي في محاربة تنظيم الدولة، وقال: "لن ينسى العراق أبدًا الدعم الأخوي الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق، في مواجهة تنظيم الدولة، ونأمل من خلال تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، أن تتعزز قدرات القوات المسلحة العراقية؛ لمواجهة أعداء الاستقلال والأمن والهدوء لهذا البلد".

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