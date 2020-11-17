هولندا: إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي كان بدافع إرهابي

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الشرطة الهولندية، أن المشتبه به في واقعة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي الأسبوع الماضي، تصرف بـ"دافع إرهابي".



ووفق موقع قناة (روسيا اليوم) فإن الشرطة الهولندية قالت: إن الموقوف، يشتبه بأنه نفذ عملاً عنيفاً ضد مقر السفارة، وحاول قتل حارس المبنى، وأطلق تهديدات لـ "غاية إرهابية".



وأكدت أن "النية الإرهابية تتضح من سعي المشتبه به على ما يبدو إلى فرض إرادته على السفارة من خلال أفعاله"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.



واعتقل المشتبه به البالغ (40 عاماً)، الخميس الماضي، بعد ساعات من الواقعة التي لم يصب فيها أحد بأذى، فيما مدد القضاة توقيف المشتبه به لأسبوعين.