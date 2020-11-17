قطر: لا رابح من الأزمة الخليجية

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رام الله - دنيا الوطن

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أن الرغبة في حل الأزمة الخليجية، يجب أن تكون لدى كل الدول الأطراف في النزاع.



وأكد وزير الخارجية في جلسة، تحت عنوان "نظرة من الشرق الأوسط"، ضمن أعمال منتدى الأمن العالمي 2020: "نحن لدينا الرغبة في التوصل إلى حل لتحقيق مستقبل مستقر لمجلس التعاون الخليجي، وهو ما نحتاج إليه في هذه الأوقات المضطربة التي تمر بها المنطقة".



ووفق ما نقلت صحيفة (الشرق) القطرية، فقد أوضح أنه "سواء تم هذا الأمر من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الرئيس المنتخب جو بايدن، فإن أي حل يمكن التوصل إليه يجب أن يقوم على أساس من النوايا الطيبة من جانب تلك الدول، ودولة قطر أيضاً".



وأضاف: "لا نعتقد أن هناك رابحاً في هذه الأزمة التي ليس لها نتيجة، سوى المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، إذا كنا حريصين على مستقبلنا ومستقبل شعوبنا، أعتقد أننا نحتاج أن نتوصل إلى حل عادل لهذه الأزمة".