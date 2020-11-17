الصحة العالمية تؤكد مصداقية أعداد إصابات (كورونا) في غزة

غزة، مبيناً أن منظمة الصحة العالمية لها عضوية في الكثير من اللجان، التي تعمل لمواجهة فيروس (كورونا)، وهي على اطلاع دائم بكل الحيثيات.



وجدد صبح تأكيده، أن الأرقام التي تصل للمنظمة، هي الأرقام التي تصدر من وزارة الصحة الفلسطينية، وهي أرقام حقيقية.



وبين مسؤول فريق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أن البيانات التي تصدر من قبلنا تكون معروفة المصدر، وأن الشخص الذي يصدر عنه أي تصريحات، يكون معروفًا في المنظمة أيضاً.



وعبر صبح عن قلق المنظمة من تزايد أرقام الإصابات في الأسبوع الأخير بالذات، مؤكداً أن المواطن مسؤول، كما الجهات الحكومية، وحجر الأساس في مواجهة الجائحة، يكمن في مدى تعاون المواطن مع الإجراءات الوقائية.



رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول فريق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بقطاع غزة، عبد الناصر صبح: "إن ما تم نشره حول بيان منسوب للصحة العالمية، يُدعي فيه تلاعب الجهات الرسمية بغزة بأعداد الإصابات غير صحيح بتاتاً، ولا يمت للحقيقة بصلة".وأكد صبح في حديث لإذاعة (الرأي)، صباح اليوم الثلاثاء، أن هذا البيان الذي تم نشره، هو مفبرك ولا علم للمنظمة بمصدره، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية، تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، من حيث الأرقام وعدد الحالات والإصابات.وأضاف أن المنظمة على اطلاع دائم بالتحاليل والموارد والمعلومات، التي تقوم بها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع