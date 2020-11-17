الاحتلال يحكم بالسجن على مستوطن بتهمة التعامل مع (حماس)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال حكم على مستوطن من سكان مستوطنة (مفتاحيم) المجاورة لحدود قطاع غزة، بالسجن 7 أعوام، بتهمة نقل بضائع إلى حركة (حماس) بغزة.



وفقاً القناة السابعة، فإنً الحكم صدر بعد إدانة المستوطن مايكل بيرتس، بالتهمة في شهر أيار/ مايو الماضي.، مُشيرةً إلى أنّه يعمل تاجراً، وكان يقوم بنقل بضائع محظورة إلى تاجر آخر في غزة يتعامل مع حركة (حماس).