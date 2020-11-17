الاحتلال يحكم بالسجن على مستوطن بتهمة التعامل مع (حماس)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال حكم على مستوطن من سكان مستوطنة (مفتاحيم) المجاورة لحدود قطاع غزة، بالسجن 7 أعوام، بتهمة نقل بضائع إلى حركة (حماس) بغزة.
وفقاً القناة السابعة، فإنً الحكم صدر بعد إدانة المستوطن مايكل بيرتس، بالتهمة في شهر أيار/ مايو الماضي.، مُشيرةً إلى أنّه يعمل تاجراً، وكان يقوم بنقل بضائع محظورة إلى تاجر آخر في غزة يتعامل مع حركة (حماس).
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال حكم على مستوطن من سكان مستوطنة (مفتاحيم) المجاورة لحدود قطاع غزة، بالسجن 7 أعوام، بتهمة نقل بضائع إلى حركة (حماس) بغزة.
وفقاً القناة السابعة، فإنً الحكم صدر بعد إدانة المستوطن مايكل بيرتس، بالتهمة في شهر أيار/ مايو الماضي.، مُشيرةً إلى أنّه يعمل تاجراً، وكان يقوم بنقل بضائع محظورة إلى تاجر آخر في غزة يتعامل مع حركة (حماس).
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