إندونيسيا: زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزيرة سومطرة

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رام الله - دنيا الوطن

ضرب، زلزال شدته 6.3 درجات على مقياس (ريختر)، اليوم الثلاثاء، جزيرة سومطرة في إندونيسيا.



وأكدت وكالة الأرصاد والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي، بسبب الزلزال، الذي وقع على بعد أكثر من 100 كيلومتر (62.14 ميلا) من الجزيرة، وعلى عمق 10 كيلومترات، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وخفض مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، درجة الزلزال إلى 5.8 من 6.2 في البداية.



وتعتبر إندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطاً بالزلازل على الأرض، وتقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطاً، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنوياً.



وفي العام 2018، خلف زلزال بقوة 7.5 درجة وتسونامي لاحق في جزيرة سولاويزي، أكثر من 4300 شخص بين قتيل ومفقود.