معروف: عدد المناطق الحمراء بغزة وصل لـ 30 ويقطنها نصف سكان القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، دخول 12 حالة مصابة بفيروس (كورونا) المستجد، أمس الاثنين، للعناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي، جنوب قطاع غزة.



وأوضح معروف في تصريحات لإذاعة (الرأي)، أن اليوم الثلاثاء، وصل عدد المناطق الحمراء في قطاع غزة إلى 30 منطقة، من 94 منطقة، لافتاً إلى أنه يقطن في هذه المناطق، نصف سكان القطاع، وهذا يعطي قراءة لارتفاع نسبة الإصابة بفيروس (كورونا).



وقال معروف: "إغلاق المرافق التجارية من الساعة الخامسة مساءً، هو محاولة لتقليل عدد الإصابات، وخلال أسبوعين، سنرى مدى نجاح هذا القرار في التخفيف من أعداد الإصابات، ونحن مضطرون لهذا القرار، حتى لا ندفع أثمانًا أكبر في المستقبل القريب".



وأضاف: "نأمل أن لا نصل للاغلاق التام، وأن تنجح الإجراءات الحكومية المتخذة في تأخير الوصول إلى هذا القرار أو عدم الوصول إليه بالمطلق، وإن نجحنا جميعًا في هذا الأمر، فلن نلجأ إلى قرار الإغلاق بالتأكيد".



في السياق، أشار رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إلى أن المعطيات الموجودة حالياً حول التزام المواطنين، تدعو للقلق، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ كل الإجراءات التي تساعد على نشر الوعي وإلزامهم بإجراءات السلامة.



وأوضح، أن المنظومة الصحية في قطاع غزة، كانت تعاني جراء الحصار، وزادت هذه الجائحة من العقبات التي تقف في وجهها، والجميع يدرك حاجات وزارة الصحة.