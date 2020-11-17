الاحتلال يشرع بهدم منشأة سكنية في الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، بهدم منشأة سكنية في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية.



وأفاد مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات، بأنّ قوات الاحتلال، هدمت غرفة سكنية، تعود للمواطن رامي بني عودة.