مستوطنون ينصبون خيمة في أراضي المواطنين غرب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

شرع مستوطنون، صباح يوم الثلاثاء، بنصب خيمة في أراضي بلدة بتير غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، بهدف الاستيلاء عليها.



وأكّد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، في تصريح صحفي، على أنّ مجموعة من المستوطنين، قامت بنصب الخيمة في منطقة الخمار شمال شرق البلدة؛ بهدف الاستيلاء عليها؛ لأغراض التوسع الاستيطاني.



يُشار إلى أنّ المنطقة المذكورة، تتعرض منذ فترة إلى هجمة استيطانية، تمثلت في: نصب كرافانات، وخيم، وشق طرق، واستطاع المواطنون التصدي للمستوطنين، وإزالة هذه التعديات.