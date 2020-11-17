برلمانية أمريكية: إسرائيل طلبت تقديم مشروع قانون لمعاقبة الحركات المناصرة للفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت ديبورا سيلكوكس، البرلمانية الأمريكية عن ولاية جورجيا: "إن القنصلية الإسرائيلية، طلبت منها تقديم مشروع قانون، لمعاقبة الحركات المناصرة للفلسطينيين، بما فيها حركة المقاطعة".



وكشفت سيلكوكس، خلال جلسة استماع لكونغرس الولاية، أن هذا يؤكد تدخلات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في دفع ولايات أمريكية لإقرار تشريعات، تهدف إلى معاقبة الحركات المناصرة للفلسطينيين، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وقد اعتمدت 34 ولاية أمريكية، بما في ذلك جورجيا عام 2016، تشريعات تحرم التمويل لأولئك الذين يدافعون عن حركة مقاطعة إسرائيل.



وبلغ التأثير الإسرائيلي على السياسات المحلية الأمريكية حد منع تقديم مكافاة تكريم من قبل الولاية، للصحفية الأمريكية آبي مارتن، لأنها رفضت التوقيع على ما وصفته بقسم الولاء الإسرائيلي.