شاهد: عشرات المستوطنين يعودون إلى مستوطنة مخلاة منذ 15 عامًا





رام الله - دنيا الوطنعاد عشرات المستوطنين، مساء أمس إلى مستوطنة (شا نور) أو ما تعرف باسم (صانور)، التي أقيمت على أراضي المواطنين شمال الضفة الغربية، والتي أخليت عام 2005، خلال خطة (فك الارتباط) أحادية الجانب.وأفاد موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن المستوطنين عادوا للمستوطنة، مساء أمس، دون تنسيق مع جيش الاحتلال أو أي من الجهات الأمنية الأخرى، مشيرًا إلى أنهم خططوا العودة إلى المستوطنة، يوم الجمعة المقبل.وأوضح الموقع، أنه من المتوقع، أن تبقى مجموعة المستوطنين التي تضم عائلات في المستوطنة، حتى يتم إخلاؤهم مجددًا من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث قال بعضهم: إنهم لن يعارضوا الإخلاء، ولن يواجهوا الجنود.وذكر، "أن مجموعة من المستوطنين، يخططون لإعادة بناء المستوطنة، التي تقع في المناطق المصنفة (ج)"، مشيرًا إلى أن المجموعة بعضهم ضباط صغار سابقين، أنهوا الخدمة العسكرية في الضفة الغربية، وآخرون منهم طلاب.ووفقاً للموقع، فإن غالبية المجموعة، درسوا سويًا في مدرسة دينية استيطانية في الخليل، ومن هناك قبل ستة أشهر قرروا إنشاء مستوطنة، وبعد بحث قرروا إعادة بناء المستوطنة المخلاة سابقًا.