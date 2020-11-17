الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد يعلنان النتائج الأولية لمسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المقيمة بفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية، النتائج الأولية لمسح الاستثمار الاجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين كما هي في نهاية عام 2019، وذلك ضمن الإصدار الدوري لمسح الاستثمار الاجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.



وأشارت النتائج إلى أن الاستثمارات الخارجية التي قامت بها المؤسسات المقيمة في فلسطين تفوق ما يملكه غير المقيمين من استثمارات في المؤسسات المقيمة في فلسطين في نهاية عام 2019، مع أخذ الخصوصية الفلسطينية بعين الاعتبار والمتمثلة بعدم امتلاك فلسطين لعملة وطنية خاصة بها والتي تحتسب ضمن الاستثمارات الاخرى في جانب الاصول.



وبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) حوالي 7,102 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2019، منها 63.9% نقد أجنبي في المؤسسات المقيمة في فلسطين وودائع تلك المؤسسات في البنوك الخارجية.



كما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) حوالي 3,189 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2019 منها 54.3% استثمار أجنبي مباشر.



وتوزع رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) نهاية عام 2019، بين استثمارات أخرى بلغت قيمتها 4,768 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 67.1%، واستثمارات حافظة بقيمة 1,416 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 19.9%، واصول احتياطية خاصة بسلطة النقد الفلسطينية بقيمة 658مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 9.3%، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 260 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 3.7% من إجمالي رصيد الأصول في نهاية عام 2019.



في المقابل، توزع رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) نهاية عام 2019، بين استثمار أجنبي مباشر بقيمة 1,732 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 54.3% من إجمالي رصيد الخصوم، واستثمارات حافظة أجنبية بقيمة 714 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 22.4%، واستثمارات أخرى بقيمة 743 مليون دولار أمريكي وبنسبة 23.3% من إجمالي رصيد الخصوم في نهاية عام 2019.



كما أشارت نتائج المسح إلى أن 64.3% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين تتركز في نشاط الوساطة المالية، في حين أن 82.6% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وافدة من الأردن.



أما بخصوص استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين، فقد بينت النتائج أن نحو 59.8% منها يتركز في نشاط الوساطة المالية، حيث ساهمت استثمارات الحافظة الوافدة من الأردن بحوالي 51.2% من مجموع استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين.



ويعتبر مسح الاستثمار الأجنبي الأداة الأساسية لتجميع بيانات وضع الاستثمار الدولي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الخاص، من خلال تجميع تدفقات وأرصدة استثمارات المؤسسات المقيمة في فلسطين المستثمرة في الخارج وأرصدة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين بما يوضح رصيد الأصول والخصوم المالية الخارجية للمؤسسات المقيمة في فلسطين حسب النشاط الاقتصادي والدولة.



وسيتم تقسيم كل من الأصول والخصوم على أساس وظيفي حيث يتسق تماماً مع العناصر الأساسية للحساب المالي في ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي مع إضافة التعديلات الخاصة بأرصدة الاستثمارات والتغيرات الأخرى عدا تلك الناتجة عن معاملات اقتصادية، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.