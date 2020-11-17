وفاتان و486 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات قطاع غزة

7876 حالة متعافية، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 50 حالة.



غزة - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 486 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.وأعلنت الصحة عن وفاة مواطن يبلغ من العمر (66 عامًا) ومواطنة تبلغ من العمر (73 عامًا) في مستشفى غزة الأوروبي.وأكدت، أنه تم إجراء 2412 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع تسجيل تعافي 305 حالات جديدة من مصابي فيروس (كورونا).وعن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي، أكدت صحة غزة، أنه بلغ 11471 إصابة منها: 3545 حالة نشطة،