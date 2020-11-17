دولي

واشنطن: اتفاقات إبراهيم تضمن علاقات جيدة بين إسرائيل وجيرانها

واشنطن: اتفاقات إبراهيم تضمن علاقات جيدة بين إسرائيل وجيرانها
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن معاهدات السلام في منطقة الشرق الأوسط، والتي كان آخرها توقيع اتفاقات بين إسرائيل، والإمارات والبحرين والسودان، خطوة كبيرة نحو مستقبل من التعايش.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية باللغة العربية، تغريدة مرفقة مع فيديو توضيحي حول رؤية الولايات المتحدة للسلام والاستقرار في المنطقة، وجاء في التغريدة: "اتفاقات إبراهيم، خطوة كبيرة نحو مستقبل يعيش فيه الناس من جميع الأديان والخلفيات معاً في سلام ورخاء".

وأضافت الخارجية: "ندعم العالم والفن والطب والتجارة لإلهام وتعظيم الإمكانيات البشرية، وتقريب الأمم من بعضها البعض".

وقالت الخارجية الأمريكية: "نسعى لإنهاء التطرف والصراع؛ لتوفير مستقبل أفضل لجميع الأطفال.. ونسعى لتحقيق رؤية للسلام والأمن والازدهار في الشرق الأوسط وحول العالم".

وأكدت بأنه "هذه الروح، توسطت الولايات المتحدة لإحراز التقدم التاريخي في العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها".

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