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شيخ الأزهر: ندعو لسياسة عادلة في توزيع لقاح (كورونا) ليشمل الفقراء واللاجئين

شيخ الأزهر: ندعو لسياسة عادلة في توزيع لقاح (كورونا) ليشمل الفقراء واللاجئين
شيخ الأزهر أحمد الطيب
رام الله - دنيا الوطن
طالب شيخ الأزهر، أحمد الطيب، باعتماد سياسة عادلة في توزيع لقاح فيروس (كورونا)، تشمل الفقراء واللاجئين، مشيراً إلى حقهم في الحصول على هذا اللقاح.

وقال شيخ الأزهر، في منشور له بموقع (فيسبوك): إن "ما يبذله العلماء والباحثون من جهود في سبيل تقديم لقاح (كورونا) للعالم عطاء سخي ومقدر"، واصفاً إياهم بالأبطال قائلاً: "أبطال اختصهم الله بالمحافظة على حياة البشر، في ظل جائحة أودت بحياة أكثر من مليون شخص، ولا تزال تهدد العالم".

وشدد الطيب على أنه "يجب ألا يخذل الفقراء واللاجئون في حقهم بالحصول على هذا اللقاح"، وطالب الشركات المنتجة، أن تعتمد سياسة عادلة لتوزيع اللقاح، انطلاقاً من "رسالتها وضميرها الإنساني".

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