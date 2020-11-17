آليات الاحتلال تتوغل شرق خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في أراضي المواطنين الحدودية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال، توغلت عشرات الأمتار في أراضي المواطنين شرق منطقة الفخاري، وقامت بأعمال تجريف، ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع في المكان.



وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، أو فلاحتها.