وفاة العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة الأقصى بغزة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

توفي صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد أبو السعيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام في جامعة الأقصى، بغزة، بعد إصابته بفيروس (كورونا) قبل أيام.



وأفادت مصادر محلية، بأن أبو السعيد، توفي إثر إصابته بفيروس (كورونا) بعد تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة.