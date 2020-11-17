الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة العربية





وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الحارة الغربية في بلدة ديرالحطب، وداهمت منزل عبد الله النمروطي، وأحدثت خراباً في البيت قبل اعتقال ابنه محمود (22 عاماً).



وأفادت عائلة النمروطي، أن الاحتلال اعتقل نجلهم محمود رغم أنه مصاب بفيروس (كورونا)، محذرين من الإهمال الطبي بحق الأسرى في سجون الاحتلال، أن يطال نجلهم في هذه الفترة العصيبة.



واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمد العشيبي من مخيم عسكر القديم في نابلس، واقتحمت منطقة المساكن الشعبية على المدخل الشمالي الشرقي لنابلس.



وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة جبع جنوب جنين، واعتقلت الشاب نايف خليل حمامرة، بعد دهم منزل ذويه في البلدة وتفتيشه والتخريب في محتوياته.



ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.



ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان مجد مروان داري، ومحمد عماد داري، ووديع أبو الحمص، ومحمود غريب، من منازلهم في محيط مسجد الأربعين في قرية العيسوية شرقي القدس المحتلة.واقتحمت قوة من جيش الاحتلال، بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وتمركزت في عدد من المواقع في البلدة، واقتحمت ضاحية السلام شرقي مدينة القدس.واحتجز جنود الاحتلال عشرات السيارات داخل النفق المؤدي إلى قرى بدو وبيت عنان وقطنو وبيت سوريك وبيت إجزا في القدسالمحتلة.وشهدت مداخل البيرة مواجهات مع الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحام قوات احتلالية للمدينة والتمركز قبالة مستوطنة (بسجوت).واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت يعاد أبو عياش والمواطن يوسف هوشة والد الأسير عمر هوشة من منزله في بلدة بيرزيت.في مدينة بيت لحم: أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب عبد الكريم فرج سلهب (32 عامًا)، بعد دهم منزله وتفتيشه في منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم.وأضافت، أن قوات الاحتلال، داهمت عددًا من المنازل في منطقة الكركفة، تعود لعائلة سلهب، وعبثوا بمحتوياتها.وفي مدينة الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر خليج الفروخ (26 عامًا) من بلدة سعير شمال شرق الخليل، بعد دهم منزله وتفتيشه.كما اعتقلت المواطن محمود حماد اشريتح، من بلدة يطا جنوباً، أثناء مروره على حاجز (الكونتينر) شرق بيت لحم.من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال، عدة حواجز عسكرية على مدخل بلدة إذنا غرباً، وجسر حلحول شمالاً، وسدة الفحص جنوب الخليل، عملت خلالها على إيقاف المركبات والتدقيق في هويات المواطنين.وفي مدينة جنين: ذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب نايف خليل حمامرة، بعد دهم منزل ذويه في بلدة جبع جنوب جنين، وتفتيشه.