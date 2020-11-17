مقتل إسرائيليين بانفجار داخل المنطقة الصناعية في أسدود

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين، بانفجار في المنطقة الصناعية في أسدود.وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن الانفجار ناجم عن اسطوانات غاز في معمل بالمنطقة الصناعية بأسدود، بينما فتحت الشرطة تحقيقًا لمعرفة ملابسات الانفجار.يتبع..