مقتل إسرائيليين بانفجار داخل المنطقة الصناعية في أسدود
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين، بانفجار في المنطقة الصناعية في أسدود.
وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن الانفجار ناجم عن اسطوانات غاز في معمل بالمنطقة الصناعية بأسدود، بينما فتحت الشرطة تحقيقًا لمعرفة ملابسات الانفجار.
يتبع..
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين، بانفجار في المنطقة الصناعية في أسدود.
وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن الانفجار ناجم عن اسطوانات غاز في معمل بالمنطقة الصناعية بأسدود، بينما فتحت الشرطة تحقيقًا لمعرفة ملابسات الانفجار.
يتبع..
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