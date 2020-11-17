تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة غزة خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة غزة، عن تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



بدورها، أعلنت لجنة طوارئ محافظة شمال غزة، عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الدورة الثانية من فحوصات أمس الاثنين.



أما لجنة الطوارئ في رفح، فقد أعلنت تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الصباحية ليوم الثلاثاء.