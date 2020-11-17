فرنسا تُدين إعلان إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت فرنسا، مساء اليوم الاثنين، إدانتها الإعلان الإسرائيلي للبناء في القدس الشرقية، وقالت في بيان "تدين فرنسا الإعلان عن بناء 1257 وحدة سكنية في جفعات هاماتوس في القدس الشرقية".



وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى نشر مناقصات للبناء في الحي السكني (جفعات هاماتوس) بالقدس الشرقية، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.



وقال نتنياهو: "قريباً سأتحدث مع بايدن، الذي من المفترض أن يكون الرئيس المقبل، نحن نُبلغ الإدارة في واشنطن، ولا نفعل ذلك فجأة".