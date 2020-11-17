شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شاباً من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب عبد الرحيم فرج سلهب (32 عاماً)، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال، داهموا عدداً من المنازل في منطقة الكركفة، تعود لعائلة سلهب، وعبثوا بمحتوياتها.

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