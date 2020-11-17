دولي

نتنياهو يُقرر زيارة الإمارات الشهر المقبل لأول مرة بشكل علني

نتنياهو يُقرر زيارة الإمارات الشهر المقبل لأول مرة بشكل علني
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،عن نيته زيارة الإمارات الشهر المقبل، في أول زيارة علنيّة من نوعها.

ووفق موقع صحيفة (يديعوت أحرنوت) فإن زيارة نتنياهو، تأتي بدعوة من وليّ عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، فيما لم يحدّد موعد الزيارة الرسمي بعد.

ومن المقرّر، أن يدشّن نتنياهو في زيارته، طائرة رئاسة الحكومة الخاصّة المسماة "جناح صهيون".

يذكر، أنه في الشهر الماضي، أجرى نتنياهو اتصالاً هاتفيًا مع زايد، صدر في ختامه بيان، ورد فيه أنهما اتفقا على اللقاء قريباً، وقال نتنياهو حينها: "دعوته إلى زيارة إسرائيل، وهو دعاني إلى زيارة أبو ظبي".

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