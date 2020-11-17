وفاة و90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

توفي مقدسي وأصيب 90 أخرون بفيروس (كورونا)، خلال اليومين الأخيرين، 15 إصابة سُجّلت الأحد، فيما سُجّلت 75 إصابة الاثنين.



جاء ذلك، وفق ما أعلن عضو وحدة (مكافحة كورونا) في القدس، علي الجبريني، الذي قال: إن "المدينة شهدت خلال يومين تسجيل حالة وفاة لمواطنة من سكان العيسوية؛ ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 92 مع تسجيل 90 إصابة".



وذكر أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس في القدس، وصل إلى 664، بعد تسجيل 46 حالة شفاء.



وأوضح الجبريني، أن "المطلوب من المواطنين في هذه المرحلة المواظبة على الالتزام بالتعليمات الصحية، وخصوصاً ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، ومواظبة التعقيم".