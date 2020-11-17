شؤون فلسطينية

وفاة و90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس

وفاة و90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس
رام الله - دنيا الوطن
توفي مقدسي وأصيب 90 أخرون بفيروس (كورونا)، خلال اليومين الأخيرين، 15 إصابة سُجّلت الأحد، فيما سُجّلت 75 إصابة الاثنين.

جاء ذلك، وفق ما أعلن عضو وحدة (مكافحة كورونا) في القدس، علي الجبريني، الذي قال: إن "المدينة شهدت خلال يومين تسجيل حالة وفاة لمواطنة من سكان العيسوية؛ ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 92 مع تسجيل 90 إصابة".

وذكر أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس في القدس، وصل إلى 664، بعد تسجيل 46 حالة شفاء.

وأوضح الجبريني، أن "المطلوب من المواطنين في هذه المرحلة المواظبة على الالتزام بالتعليمات الصحية، وخصوصاً ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، ومواظبة التعقيم".

أخبار ذات صلة

فرنسا تُدين إعلان إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس

فرنسا تُدين إعلان إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس

الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم

انخفاض جديد للدولار مقابل الشيكل

انخفاض جديد للدولار مقابل الشيكل

الطقس: أجواء غائمة وباردة في فلسطين

الطقس: أجواء غائمة وباردة في فلسطين

غزة: شرطة المرور وبالتعاون مع النقل والمواصلات تطلقان حملة الفحص الشتوي

غزة: شرطة المرور وبالتعاون مع النقل والمواصلات تطلقان حملة الفحص الشتوي

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا وشابًا آخر على مدخل بيت أمر

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا وشابًا آخر على مدخل بيت أمر

سلفيت: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين يبدأ اجتماعاته يجامعة الدول العربية الثلاثاء

مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين يبدأ اجتماعاته يجامعة الدول العربية الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم

غزة: شرطة المرور وبالتعاون مع النقل والمواصلات تطلقان حملة الفحص الشتوي

غزة: شرطة المرور وبالتعاون مع النقل والمواصلات تطلقان حملة الفحص الشتوي

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا وشابًا آخر على مدخل بيت أمر

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا وشابًا آخر على مدخل بيت أمر

سلفيت: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين يبدأ اجتماعاته يجامعة الدول العربية الثلاثاء

مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين يبدأ اجتماعاته يجامعة الدول العربية الثلاثاء

شاهد: وكيل وزارة الصحة بغزة يتفقد سير العمل بأقسام الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي

شاهد: وكيل وزارة الصحة بغزة يتفقد سير العمل بأقسام الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي

نبيل عمرو: القضية الفلسطينية لن تكون على أجندة جو بايدن قبل ستة أشهر

نبيل عمرو: القضية الفلسطينية لن تكون على أجندة جو بايدن قبل ستة أشهر

الخليل: لجان السلامة العامة توجه تنبيهاً شديداً لـ 4 منشآت غير ملتزمة

الخليل: لجان السلامة العامة توجه تنبيهاً شديداً لـ 4 منشآت غير ملتزمة

منوعات

شاهد: ميريام فارس تستعرض رشاقتها بعد ولادتها

شاهد: ميريام فارس تستعرض رشاقتها بعد ولادتها

سما المصري تنهار بالمحكمة وتأكيدات بمعاقبتها بتهمة الإغراء بالدعارة

سما المصري تنهار بالمحكمة وتأكيدات بمعاقبتها بتهمة الإغراء بالدعارة

شاهد: عبلة كامل تبعث رسالة لمحبيها وتوضح حقيقة مرضها القاتل

شاهد: عبلة كامل تبعث رسالة لمحبيها وتوضح حقيقة مرضها القاتل

تامر حسني يخرج عن صمته لبسمة بوسيل &#34;متهورة بس بحبك&#34; والمتهورة ترد

تامر حسني يخرج عن صمته لبسمة بوسيل "متهورة بس بحبك" والمتهورة ترد

شاهد: ماذا أضافت ياسمين صبري لزوجها &#34;إلي بيضحكها&#34;؟

شاهد: ماذا أضافت ياسمين صبري لزوجها "إلي بيضحكها"؟

(الهيبة) تحت سطوة تيم حسن..وانتقادات لاذعة له

(الهيبة) تحت سطوة تيم حسن..وانتقادات لاذعة له

نجلاء بدر تكشف كيف عانت من التنمر

نجلاء بدر تكشف كيف عانت من التنمر

بعد سنوات من القطيعة.. الصلح يتم بين أصالة وأحلام

بعد سنوات من القطيعة.. الصلح يتم بين أصالة وأحلام

شاهد: سخرية من عمرو دياب بسبب حلا شيحة

شاهد: سخرية من عمرو دياب بسبب حلا شيحة

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي حتى لو هموت من الجوع

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي حتى لو هموت من الجوع

عربي

المغرب: تسجيل تراجع بعدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل تراجع بعدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

أبوغزاله: أمريكا تمر بأسوأ مرحلة تاريخياً والرئيس الجديد بوضع صعب

أبوغزاله: أمريكا تمر بأسوأ مرحلة تاريخياً والرئيس الجديد بوضع صعب

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

بوتين يوجه وزارة الدفاع الروسية بإنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية بالسودان

بوتين يوجه وزارة الدفاع الروسية بإنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية بالسودان