الأزهر الشريف: الإرهاب الصهيوني يُريد تغيير الواقع السكاني للفلسطينيين والعبث بالهوية ‏الأصلية

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر الأزهر الشريف بشدة، قرار السلطات الإسرائيلية، طرح عطاءات لإنشاء 1257 ‏وحدة ‏استيطانية جديدة قرب مدينة القدس، بهدف "تغيير الواقع السكاني والعبث بالهوية ‏الفلسطينية الأصلية".



وأكد الأزهر في بيان نشرته صحيفة (اليوم السابع) رفضه القاطع وإدانته لهذه "القرارات الباطلة التي تشكل انتهاكاً واختراقاً صارخاً لقرارات ‏الشرعية ‏الدولية، ما يوجب على المجتمع الدولي وهيئاته القيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ‏وموقف حاسم لوقف تلك ‏الإجراءات الجائرة التي تضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط".



وشدد الأزهر على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني ونضاله "من أجل تحرير ‏أرضه ‏المحتلة ومقدساتنا المعتدى عليها"، مطالباً المجتمع الدولي، بمساندة الشعب الفلسطيني في "مواجهة ‏هذه القرارات الظالمة، ووقفة حاسمة للتصدي لهذا الإرهاب الصهيوني"، مشيداً بصمود ‏الفلسطينيين، وعزيمتهم على عدم التفريط في حقهم وأرضهم.‏